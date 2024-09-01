鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過6.81億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%

鉅亨網新聞中心 2024-09-01 17:15

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亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達6.81億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達2.98億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達2.47億美元。

24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅62.5%；FOR(FOR)24小時漲幅41.6%；REEF(REEF)24小時漲幅11.3%。

24小時跌幅：LOKA(LOKA)24小時跌幅12.5%；AUDIO(AUDIO)24小時跌幅4.23%；Gifto(GFT)24小時跌幅5.4%。

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近一週漲幅：IO.NET(IO)近一週漲幅36.1%；PowerPool(CVP)近一週漲幅33.5%；Ethena(ENA)近一週漲幅31.9%。