鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過5.04億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%
鉅亨網新聞中心 2024-09-01 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格58,618美元，24小時漲跌幅-1.03%；以太幣(ETH)現報價格2,481.65美元，24小時漲跌幅-1.64%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達5.04億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達2.55億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達1.66億美元。
24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅62.5%；FOR(FOR)24小時漲幅41.6%；VIDT DAO(VIDT)24小時漲幅13.4%。
24小時跌幅：LOKA(LOKA)24小時跌幅8.04%；STMX(STMX)24小時跌幅5.01%；Frontier(FRONT)24小時跌幅2.68%。
近一週漲幅：IO.NET(IO)近一週漲幅36.1%；PowerPool(CVP)近一週漲幅33.5%；Ethena(ENA)近一週漲幅31.9%。
近一週跌幅：Radiant Capital(RDNT)近一週跌幅13.9%；VIDT DAO(VIDT)近一週跌幅9.16%；Frontier(FRONT)近一週跌幅7.98%。
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