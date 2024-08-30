鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過17.3億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%

鉅亨網新聞中心 2024-08-30 17:15

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24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅62.5%；FOR(FOR)24小時漲幅41.6%；FLOKI(FLOKI)24小時漲幅19%。

24小時跌幅：SUN(SUN)24小時跌幅14.4%；Radiant Capital(RDNT)24小時跌幅14.6%；PEOPLE(PEOPLE)24小時跌幅10.2%。

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近一週漲幅：PowerPool(CVP)近一週漲幅65.6%；FOR(FOR)近一週漲幅46.3%；SuperRare(RARE)近一週漲幅34.1%。