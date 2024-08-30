鉅亨速報 - Factset 最新調查：和碩(4938-TW)EPS預估下修至7.1元，預估目標價為111元
鉅亨網新聞中心 2024-08-30 16:10
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對和碩(4938-TW)做出2024年EPS預估：中位數由7.16元下修至7.1元，其中最高估值7.95元，最低估值6.02元，預估目標價為111元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|7.95(7.95)
|8.96
|9.47
|最低值
|6.02(6.02)
|7.05
|7.48
|平均值
|7.05(7.06)
|7.7
|8.38
|中位數
|7.1(7.16)
|7.38
|8.42
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1,304,285,000
|1,550,352,330
|1,580,617,080
|最低值
|1,119,005,000
|1,203,597,000
|1,213,350,000
|平均值
|1,180,318,350
|1,305,002,420
|1,346,521,840
|中位數
|1,155,729,980
|1,282,322,000
|1,318,301,420
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|5.9
|5.66
|7.71
|7.73
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|1,256,783,394
|1,317,599,154
|1,263,720,182
|1,399,332,906
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4938/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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