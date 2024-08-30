盤中速報 - FLOKI大跌19.23%，報0美元
鉅亨網新聞中心 2024-08-30 16:05
FLOKI(FLOKI)在過去 24 小時內跌幅超過19.23%，最新價格0美元，總成交量達2.00億美元，總市值12.21億美元，目前市值排名第 39 名。
近 1 日最高價：0美元，近 1 日最低價：0美元，流通供給量：9,572,010,157,184。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-12.72%
- 近 1 月：-22.43%
- 近 3 月：-47.75%
- 近 6 月：+141.25%
- 今年以來：+253.90%
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