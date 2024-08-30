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鉅亨速報

盤中速報 - 建材營造股價指數類股表現強勁，漲幅2.49%，總成交額4.98億

鉅亨網新聞中心 2024-08-30 10:19


台股今日建材營造業類股表現強勁，30日10:19相關指數上漲2.49%，總成交額4.98億元，大盤占比0.8%。

該產業上漲家數22、下跌家數5、平盤家數3。領漲個股印鉐(8080-TW)30日10:15股價上漲3元，報35.3元，漲幅9.29%。

建材營造股價指數近5日下跌0.98%，櫃買市場加權指數上漲1.32%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 建材營造股價指數 櫃買市場加權指數
近一週 -0.98% +1.32%
近一月 -9.56% +5.08%
近三月 +13.25% +5.22%
近六月 +50.83% +9.57%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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