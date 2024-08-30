盤中速報 - 建材營造股價指數類股表現強勁，漲幅2.49%，總成交額4.98億
鉅亨網新聞中心 2024-08-30 10:19
台股今日建材營造業類股表現強勁，30日10:19相關指數上漲2.49%，總成交額4.98億元，大盤占比0.8%。
該產業上漲家數22、下跌家數5、平盤家數3。領漲個股印鉐(8080-TW)30日10:15股價上漲3元，報35.3元，漲幅9.29%。
建材營造股價指數近5日下跌0.98%，櫃買市場加權指數上漲1.32%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|建材營造股價指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-0.98%
|+1.32%
|近一月
|-9.56%
|+5.08%
|近三月
|+13.25%
|+5.22%
|近六月
|+50.83%
|+9.57%
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