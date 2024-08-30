盤中速報 - FLOKI大跌8.52%，報0美元
鉅亨網新聞中心 2024-08-30 03:05
FLOKI(FLOKI)在過去 24 小時內跌幅超過8.52%，最新價格0美元，總成交量達1.11億美元，總市值13.96億美元，目前市值排名第 36 名。
近 1 日最高價：0美元，近 1 日最低價：0美元，流通供給量：9,572,010,157,184。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+11.62%
- 近 1 月：-9.75%
- 近 3 月：-42.04%
- 近 6 月：+188.91%
- 今年以來：+323.83%
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