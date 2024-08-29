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鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大跌0.5%，報1.1063元

鉅亨網新聞中心 2024-08-29 22:20


截至台北時間29日22:20，歐元/美元下跌0.0056點跌幅達0.5%，暫報1.1063點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+2.41%
  • 近 1 週：-0.28%
  • 近 3 月：+2.40%
  • 近 6 月：+2.59%
  • 今年以來：+0.68%

歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 英鎊/美元相關性0.76，本日下跌0.32%
  • 歐元/加幣相關性0.72，本日下跌0.45%
  • 澳元/美元相關性0.60，本日下跌0.03%

歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/新加坡幣相關性-0.85，本日下跌0.06%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.75，本日下跌0.81%
  • 美元/韓元相關性-0.67，本日下跌0.08%

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歐元/美元1.1079-0.36%
英鎊/美元1.3173-0.13%
加幣/美元0.74190.03%
澳元/美元0.68010.25%
韓元/美元0.000748910.00%

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