外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大跌0.5%，報1.1063元
鉅亨網新聞中心 2024-08-29 22:20
截至台北時間29日22:20，歐元/美元下跌0.0056點跌幅達0.5%，暫報1.1063點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+2.41%
- 近 1 週：-0.28%
- 近 3 月：+2.40%
- 近 6 月：+2.59%
- 今年以來：+0.68%
歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性-0.85，本日下跌0.06%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.75，本日下跌0.81%
- 美元/韓元相關性-0.67，本日下跌0.08%
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