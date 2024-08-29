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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cooper Companies, Inc.(COO-US)EPS預估上修至3.65元，預估目標價為115.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-29 22:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Cooper Companies, Inc.(COO-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.57元上修至3.65元，其中最高估值3.66元，最低估值3.56元，預估目標價為115.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.66(3.61)4.134.755.46
最低值3.56(3.56)3.844.364.98
平均值3.62(3.57)4.044.535.15
中位數3.65(3.57)4.074.535

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值39.12億43.07億46.57億50.20億
最低值38.71億41.19億43.81億46.76億
平均值38.97億41.90億44.78億48.57億
中位數39.02億41.76億44.57億48.76億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.331.2014.791.941.48
營業收入26.53億24.31億29.23億33.08億35.93億

詳細資訊請看美股內頁：
Cooper Companies, Inc.(COO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCOO

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