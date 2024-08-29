鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cooper Companies, Inc.(COO-US)EPS預估上修至3.65元，預估目標價為115.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-29 22:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Cooper Companies, Inc.(COO-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.57元上修至3.65元，其中最高估值3.66元，最低估值3.56元，預估目標價為115.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.66(3.61)
|4.13
|4.75
|5.46
|最低值
|3.56(3.56)
|3.84
|4.36
|4.98
|平均值
|3.62(3.57)
|4.04
|4.53
|5.15
|中位數
|3.65(3.57)
|4.07
|4.53
|5
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|39.12億
|43.07億
|46.57億
|50.20億
|最低值
|38.71億
|41.19億
|43.81億
|46.76億
|平均值
|38.97億
|41.90億
|44.78億
|48.57億
|中位數
|39.02億
|41.76億
|44.57億
|48.76億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.33
|1.20
|14.79
|1.94
|1.48
|營業收入
|26.53億
|24.31億
|29.23億
|33.08億
|35.93億
詳細資訊請看美股內頁：
Cooper Companies, Inc.(COO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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