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鉅亨速報

盤中速報 - ORDI大跌8.77%，報27.14美元

鉅亨網新聞中心 2024-08-29 18:05


ORDI(ORDI)在過去 24 小時內跌幅超過8.77%，最新價格27.14美元，總成交量達0.51億美元，總市值5.70億美元，目前市值排名第 62 名。

近 1 日最高價：30.1美元，近 1 日最低價：25.96美元，流通供給量：21,000,000。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-14.28%
  • 近 1 月：-27.92%
  • 近 3 月：-33.85%
  • 近 6 月：-62.00%
  • 今年以來：-65.37%

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