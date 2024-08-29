鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過18.22億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%
鉅亨網新聞中心 2024-08-29 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格59,662美元，24小時漲跌幅+0.71%；以太幣(ETH)現報價格2,550.78美元，24小時漲跌幅+3.32%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達18.22億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達8.73億美元；USDC(USDC)24小時成交量達7.76億美元。
24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅62.5%；FOR(FOR)24小時漲幅41.6%；REEF(REEF)24小時漲幅11.3%。
24小時跌幅：LOKA(LOKA)24小時跌幅15.8%；VIDT DAO(VIDT)24小時跌幅11.1%；LayerZero(ZRO)24小時跌幅9.18%。
近一週漲幅：PowerPool(CVP)近一週漲幅67.5%；FOR(FOR)近一週漲幅48.7%；SuperRare(RARE)近一週漲幅33.7%。
近一週跌幅：VIDT DAO(VIDT)近一週跌幅77.6%；SUN(SUN)近一週跌幅31.9%；IDEX(IDEX)近一週跌幅31.5%。
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