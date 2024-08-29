中國最大汽車經銷商摘牌下市 人民幣千億市值只剩零頭

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-29 13:54

‌



據《界面新聞》周四報導，廣匯汽車 8 月 25 日就已發布公告稱，公司股票於 2024 年 6 月 20 日至 2024 年 7 月 17 日連續 20 個交易日每日收盤價都不到 1 元，觸及終止上市條件。

‌



廣匯汽車在全中國擁有近 700 多家 4S 店，正式摘牌前，已經曝出拖欠員工工資、旗下門市關閉、已付款車主無法領車等問題，包括寶馬奔馳等多家 4S 店。

但短短三個月前，在今年 5 月 29 日發布的 2024 中國汽車流通行業經銷商集團百強排行榜中，廣匯汽車還以 713,467 輛的銷量排名第一。

廣匯汽車曾多次自救，包括控股股東廣匯集團透過集中競價的方式，增持上市公司股份、擬轉讓上市公司控制權給新疆金正新材料科技等。