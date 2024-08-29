中國最大汽車經銷商摘牌下市 人民幣千億市值只剩零頭
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-29 13:54
中國最大汽車經銷商廣匯汽車周三（28 日）正式從股市摘牌，下市當日市值只剩下人民幣（下同）64.71 億元，而這個數字巔峰時曾超過 1,000 億元。
據《界面新聞》周四報導，廣匯汽車 8 月 25 日就已發布公告稱，公司股票於 2024 年 6 月 20 日至 2024 年 7 月 17 日連續 20 個交易日每日收盤價都不到 1 元，觸及終止上市條件。
廣匯汽車在全中國擁有近 700 多家 4S 店，正式摘牌前，已經曝出拖欠員工工資、旗下門市關閉、已付款車主無法領車等問題，包括寶馬奔馳等多家 4S 店。
但短短三個月前，在今年 5 月 29 日發布的 2024 中國汽車流通行業經銷商集團百強排行榜中，廣匯汽車還以 713,467 輛的銷量排名第一。
廣匯汽車曾多次自救，包括控股股東廣匯集團透過集中競價的方式，增持上市公司股份、擬轉讓上市公司控制權給新疆金正新材料科技等。
今年 7 月 11 日，廣匯汽車發布公告稱，今年 12 月 19 日（可轉讓日期）後，廣匯集團將持有的廣匯汽車 24.5% 股份，轉讓給金正科技。廣匯汽車發布公告後，股價開始走高，但最終股價未能站回 1 元及格線。
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