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鉅亨速報

盤中速報 - 光 電 業類股表現強勁，漲幅2.05%，總成交額152.62億

鉅亨網新聞中心 2024-08-29 11:04


台股今日光電業類股表現強勁，29日11:04相關指數上漲2.05%，總成交額152.62億元，大盤占比7.42%。

該產業上漲家數26、下跌家數30、平盤家數12。領漲個股亞光(3019-TW)29日11:04股價上漲9元，報130.5元，漲幅7.41%。

光 電 業近5日上漲1.68%，集中市場加權指數上漲0.6%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 光 電 業 集中市場加權指數
近一週 +1.68% +0.6%
近一月 +1.73% +1.14%
近三月 +8.53% +2.34%
近六月 +12.82% +18.65%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22201.04-0.76%
亞光127.54.94%

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