盤中速報 - 光 電 業類股表現強勁，漲幅2.05%，總成交額152.62億
鉅亨網新聞中心 2024-08-29 11:04
台股今日光電業類股表現強勁，29日11:04相關指數上漲2.05%，總成交額152.62億元，大盤占比7.42%。
該產業上漲家數26、下跌家數30、平盤家數12。領漲個股亞光(3019-TW)29日11:04股價上漲9元，報130.5元，漲幅7.41%。
光 電 業近5日上漲1.68%，集中市場加權指數上漲0.6%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|光 電 業
|集中市場加權指數
|近一週
|+1.68%
|+0.6%
|近一月
|+1.73%
|+1.14%
|近三月
|+8.53%
|+2.34%
|近六月
|+12.82%
|+18.65%
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