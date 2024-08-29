search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 光電類指數類股表現強勁，漲幅2.16%，總成交額137.12億

鉅亨網新聞中心 2024-08-29 10:34


台股今日光電業類股表現強勁，29日10:34相關指數上漲2.16%，總成交額137.12億元，大盤占比20.33%。

該產業上漲家數18、下跌家數23、平盤家數7。領漲個股智晶(5245-TW)29日10:27股價上漲3.35元，報36.95元，漲幅9.97%。

光電類指數近5日上漲5.32%，櫃買市場加權指數上漲1.58%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 光電類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +5.32% +1.58%
近一月 +10.24% +3.13%
近三月 +16.36% +5.11%
近六月 +26.27% +10.53%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22214.24-0.70%
智晶36.959.97%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿15.32
加權指數法興(售) 槓桿5.1

鉅亨贏指標

了解更多

#突破區間

偏強
智晶

73.91%

勝率

#上升三紅K

偏強
智晶

73.91%

勝率

#多頭均線上攻

偏強
智晶

73.91%

勝率

#均線指標上攻

偏強
智晶

73.91%

勝率

延伸閱讀


Empty