盤中速報 - 光電類指數類股表現強勁，漲幅2.16%，總成交額137.12億
鉅亨網新聞中心 2024-08-29 10:34
台股今日光電業類股表現強勁，29日10:34相關指數上漲2.16%，總成交額137.12億元，大盤占比20.33%。
該產業上漲家數18、下跌家數23、平盤家數7。領漲個股智晶(5245-TW)29日10:27股價上漲3.35元，報36.95元，漲幅9.97%。
光電類指數近5日上漲5.32%，櫃買市場加權指數上漲1.58%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|光電類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+5.32%
|+1.58%
|近一月
|+10.24%
|+3.13%
|近三月
|+16.36%
|+5.11%
|近六月
|+26.27%
|+10.53%
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