鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯邦房地產投資信託(FRT-US)EPS預估上修至3.39元，預估目標價為120.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-29 02:15
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對聯邦房地產投資信託(FRT-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.93元上修至3.39元，其中最高估值3.49元，最低估值2.89元，預估目標價為120.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.49(3.41)
|3.35
|3.39
|3.49
|最低值
|2.89(2.88)
|2.62
|2.23
|3.49
|平均值
|3.22(3.1)
|3.07
|3.06
|3.49
|中位數
|3.39(2.93)
|3.13
|3.3
|3.49
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|12.12億
|13.18億
|13.61億
|14.46億
|最低值
|11.67億
|12.19億
|8.22億
|14.46億
|平均值
|11.94億
|12.51億
|11.86億
|14.46億
|中位數
|11.94億
|12.46億
|12.71億
|14.46億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.61
|1.62
|3.26
|4.71
|2.80
|營業收入
|9.12億
|8.11億
|9.51億
|10.74億
|11.32億
詳細資訊請看美股內頁：
聯邦房地產投資信託(FRT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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