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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯邦房地產投資信託(FRT-US)EPS預估上修至3.39元，預估目標價為120.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-29 02:15


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對聯邦房地產投資信託(FRT-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.93元上修至3.39元，其中最高估值3.49元，最低估值2.89元，預估目標價為120.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.49(3.41)3.353.393.49
最低值2.89(2.88)2.622.233.49
平均值3.22(3.1)3.073.063.49
中位數3.39(2.93)3.133.33.49

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值12.12億13.18億13.61億14.46億
最低值11.67億12.19億8.22億14.46億
平均值11.94億12.51億11.86億14.46億
中位數11.94億12.46億12.71億14.46億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.611.623.264.712.80
營業收入9.12億8.11億9.51億10.74億11.32億

詳細資訊請看美股內頁：
聯邦房地產投資信託(FRT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFRT

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