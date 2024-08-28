鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過22.62億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%
鉅亨網新聞中心 2024-08-28 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格59,321美元，24小時漲跌幅-6.11%；以太幣(ETH)現報價格2,443.08美元，24小時漲跌幅-9.09%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達22.62億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達11.44億美元；USDC(USDC)24小時成交量達8.01億美元。
24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅62.5%；FOR(FOR)24小時漲幅41.6%；幻彩幣(CHR)24小時漲幅16.8%。
24小時跌幅：IDEX(IDEX)24小時跌幅26.5%；Biswap(BSW)24小時跌幅3.13%；VIDT DAO(VIDT)24小時跌幅3.68%。
近一週漲幅：PowerPool(CVP)近一週漲幅70.1%；FOR(FOR)近一週漲幅50.4%；Auction(AUCTION)近一週漲幅32.2%。
近一週跌幅：VIDT DAO(VIDT)近一週跌幅109%；SUN(SUN)近一週跌幅97.4%；Biswap(BSW)近一週跌幅34.4%。
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