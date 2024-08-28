深夜預警！恒大汽車估上半年巨虧人民幣202億

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-28 09:34

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據《財聯社》周三報導，恒大汽車表示，預估集團截至 2024 年 6 月 30 日止六個月的綜合淨虧損約人民幣（下同）202.54 億元，數字比去年同期的淨虧損約 68.73 億元更難看。

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恒大汽車是中國恒大的子公司，在集團整體面臨財務壓力的情況下，也遭遇了重整和經營上的挑戰。

在重整方面，恒大汽車的兩家附屬公司，恒大新能源汽車（廣東）公司和恒大智能汽車（廣東）公司，已被債權人聲請破產重整，且相關地方人民法院已經裁定這兩家公司進入破產重整程序。

本月 5 日，恒大汽車表示相關附屬公司進入破產重整程序。當日公告稱，相關地方人民法院於 2024 年 8 月 2 日就相關附屬公司破產重整進行聽證，相關地方人民法院裁定相關附屬公司進入破產重整程序。

本月 26 日，恒大汽車表示，仍在進行潛在股份轉讓的討論。當日公告稱，潛在賣方、潛在買方及本公司之間的討論仍在進行中，但潛在賣方與潛在買方尚未訂立買賣協議，潛在買方及本公司尚未訂立授信協議。