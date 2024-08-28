俄官方警告法國：證據拿出來！不要試圖恐嚇Telegram創始人

鉅亨網編譯許家華 2024-08-28 08:30

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即時通訊軟體 Telegram 創始人杜羅夫 (Pavel Durov) 上周六 (24 日) 在法國被捕，俄羅斯克里姆林宮試圖平息大眾對 Telegram 未來安全性的擔憂，避免該消息顛覆 Telegram 平台，同時警告法國當局，不要試圖恐嚇杜羅夫。

Telegram 平台在俄羅斯非常受歡迎，並在協調烏克蘭戰爭方面發揮關鍵作用。俄羅斯政府發言人 Dmitry Peskov 周二表示，要求用戶刪除該 app 上敏感資訊 (包括來自俄羅斯國營 RT 新聞編輯的資訊) 的呼籲「完全愚蠢」。

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現年 40 歲的杜羅夫，生於俄羅斯，現居杜拜，於 2021 年成為法國公民，也擁有阿拉伯聯合酋長國 (UAE) 公民身份，是社媒平台 VKontakte（VK）和 Telegram 的創始人。

法國司法機構指控稱，杜羅夫涉嫌一系列犯罪，包括恐怖主義、洗錢、詐欺、販毒、兒童色情內容傳播以及「電報」拒絕與法國政府合作。

法國司法機構延長杜羅夫的羈押期限至當地時間週三晚間，之後法官需決定是釋放杜羅夫，還是提出指控並繼續羈押。

法國逮捕杜羅夫引發了質疑，有人稱該國政府此舉是出於政治原因。對於這項指控，法國總統馬克宏周一否認，並稱這次逮捕和政治沒有任何關聯。

Peskov 補充，儘管法國對杜羅夫的指控「嚴重」，但法國當局必須提出「同樣嚴重」的證據來支持這些指控。「否則，這就是直接試圖限制通訊自由，我甚至可以說，這是直接恐嚇一家大公司的負責人，這意味著將會涉及政治，馬克宏先生昨天否認了這一點。」

俄羅斯外交部長 Sergey Lavrov 在沒有證據的情況下聲稱，「杜羅夫顯然是根據某人的建議被帶走的，並受到可怕懲罰的威脅，顯然是希望以某種方式獲得加密代碼的訪問權。」

作為俄語地區最有影響力的社群媒體平台之一，Telegram 擁有約 9.5 億用戶，是世界上最受歡迎的訊息應用程式之一，杜羅夫憑藉該平台躋身全球頂級富豪行列，他的身家據稱已超過 150 億美元。

Telegram 強大的端對端加密、有限的內容審核和功能（與許多競爭對手相比，它允許用戶共享更大的文件、更長的影片和更高品質的照片）使其在言論自由受到限制的兩個國家非常受歡迎在戰區，包括烏克蘭，它已成為烏克蘭官員分享軍事最新動態和空襲警告的重要工具。

這些相同的功能也使 Telegram 成為俄羅斯軍方和親俄方網紅的重要通訊工具。一位擁有超過 78 萬粉絲的熱俄戰爭網紅表示，法國逮捕杜羅夫的決定意味著「實質上，俄羅斯武裝部隊通訊負責人被拘留」。

部落客 Aleksei Sukonkin 表示，Telegram 是「軍事通信的基礎」，儘管俄羅斯政府官員公開質疑這一說法。

俄官方積極支持 Telegram 有些令人驚訝，因為杜羅夫 2014 年曾因拒絕向俄官方提供他之前企業 Vkontakte 的用戶數據而與俄國政府起衝突，同時擁有 UAE 國籍杜羅夫因而於 2017 年前往杜拜定居，並將 Telegram 總部遷於當地。