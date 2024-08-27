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鉅亨速報

盤中速報 - 光電類指數類股表現強勁，漲幅2.02%，總成交額155.96億

鉅亨網新聞中心 2024-08-27 13:34


台股今日光電業類股表現強勁，27日13:33相關指數上漲2.02%，總成交額155.96億元，大盤占比15.34%。

該產業上漲家數28、下跌家數12、平盤家數8。領漲個股錦明(3230-TW)27日13:30股價上漲4.2元，報46.2元，漲幅10%。

光電類指數近5日上漲3.41%，櫃買市場加權指數上漲0.31%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 光電類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +3.41% +0.31%
近一月 +7.57% +2.03%
近三月 +16.18% +5.93%
近六月 +24.89% +8.77%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22185-0.25%
錦明46.210.00%

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