盤中速報 - 光電類指數類股表現強勁，漲幅2.02%，總成交額155.96億
鉅亨網新聞中心 2024-08-27 13:34
台股今日光電業類股表現強勁，27日13:33相關指數上漲2.02%，總成交額155.96億元，大盤占比15.34%。
該產業上漲家數28、下跌家數12、平盤家數8。領漲個股錦明(3230-TW)27日13:30股價上漲4.2元，報46.2元，漲幅10%。
光電類指數近5日上漲3.41%，櫃買市場加權指數上漲0.31%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|光電類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+3.41%
|+0.31%
|近一月
|+7.57%
|+2.03%
|近三月
|+16.18%
|+5.93%
|近六月
|+24.89%
|+8.77%
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