盤中速報 - 其他電子類指數類股表現強勁，漲幅2.16%，總成交額60.40億
鉅亨網新聞中心 2024-08-27 10:34
台股今日其他電子業類股表現強勁，27日10:34相關指數上漲2.16%，總成交額60.40億元，大盤占比10.57%。
該產業上漲家數32、下跌家數10、平盤家數4。領漲個股弘塑(3131-TW)27日10:32股價上漲145元，報2055.0元，漲幅7.59%。
其他電子類指數近5日上漲0.27%，櫃買市場加權指數上漲0.31%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|其他電子類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+0.27%
|+0.31%
|近一月
|+5.59%
|+2.03%
|近三月
|+8.95%
|+5.93%
|近六月
|+27.67%
|+8.77%
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