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鉅亨速報

盤中速報 - 其他電子類指數類股表現強勁，漲幅2.16%，總成交額60.40億

鉅亨網新聞中心 2024-08-27 10:34


台股今日其他電子業類股表現強勁，27日10:34相關指數上漲2.16%，總成交額60.40億元，大盤占比10.57%。

該產業上漲家數32、下跌家數10、平盤家數4。領漲個股弘塑(3131-TW)27日10:32股價上漲145元，報2055.0元，漲幅7.59%。

其他電子類指數近5日上漲0.27%，櫃買市場加權指數上漲0.31%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 其他電子類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +0.27% +0.31%
近一月 +5.59% +2.03%
近三月 +8.95% +5.93%
近六月 +27.67% +8.77%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22087.23-0.69%
弘塑20457.07%

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加權指數法興(售) 槓桿5.17

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