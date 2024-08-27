鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過12.74億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%
鉅亨網新聞中心 2024-08-27 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格63,177.7美元，24小時漲跌幅-1.27%；以太幣(ETH)現報價格2,687.53美元，24小時漲跌幅-2.07%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達12.74億美元；USDC(USDC)24小時成交量達5.99億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達5.78億美元。
24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅62.5%；FOR(FOR)24小時漲幅41.6%；SuperRare(RARE)24小時漲幅24.9%。
24小時跌幅：Nuls(NULS)24小時跌幅29.3%；Phala.Network(PHA)24小時跌幅14.9%；VIDT DAO(VIDT)24小時跌幅13.6%。
近一週漲幅：PowerPool(CVP)近一週漲幅69.8%；FOR(FOR)近一週漲幅47.3%；Auction(AUCTION)近一週漲幅20.2%。
近一週跌幅：VIDT DAO(VIDT)近一週跌幅137%；SUN(SUN)近一週跌幅86.4%；FET(FET)近一週跌幅52.6%。
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