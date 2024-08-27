鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過12.74億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%

鉅亨網新聞中心 2024-08-27 10:15

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24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅62.5%；FOR(FOR)24小時漲幅41.6%；SuperRare(RARE)24小時漲幅24.9%。

24小時跌幅：Nuls(NULS)24小時跌幅29.3%；Phala.Network(PHA)24小時跌幅14.9%；VIDT DAO(VIDT)24小時跌幅13.6%。

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近一週漲幅：PowerPool(CVP)近一週漲幅69.8%；FOR(FOR)近一週漲幅47.3%；Auction(AUCTION)近一週漲幅20.2%。