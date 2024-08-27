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鉅亨速報

外資近5日賣超個股

鉅亨網新聞中心 2024-08-27 08:50


1. 外資累計賣超 5 日的股票
中信金 (2891-TW)、 (6973-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)

2. 外資累計賣超 4 日的股票
中信金 (2891-TW)、 (6973-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)

3. 外資累計賣超 3 日的股票
中信金 (2891-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)、 (6973-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)

4. 外資累計賣超 2 日的股票
中信金 (2891-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)、 (6973-TW)、友達 (2409-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)


5. 外資當日 (26) 賣超的股票
新光金 (2888-TW)、中信金 (2891-TW)、 (6973-TW)、友達 (2409-TW)、精英 (2331-TW)
 

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中信金32.95-0.60%
友達16.7-1.18%
新光金130.00%
精英26.35-1.86%
永立榮%
群益台灣精選高息24.61-0.49%
元大台灣50反13.460.29%
復華台灣科技優息19.46-0.46%

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