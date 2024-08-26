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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯亞(3081-TW)EPS預估下修至-0.85元，預估目標價為115元

鉅亨網新聞中心 2024-08-26 12:10


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對聯亞(3081-TW)做出2024年EPS預估：中位數由-0.81元下修至-0.85元，其中最高估值-0.01元，最低估值-1.05元，預估目標價為115元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值-0.01(-0.01)4.698.9
最低值-1.05(-1.05)0.143.4
平均值-0.72(-0.65)2.076.15
中位數-0.85(-0.81)1.726.15

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值1,469,0002,201,0003,283,000
最低值1,230,0001,460,0002,021,780
平均值1,310,1801,745,5202,652,390
中位數1,300,7201,643,6702,652,390

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS-2.313.613.716.5
營業收入
(單位：新台幣千元)		1,056,0382,380,8851,872,7032,309,089

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3081/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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