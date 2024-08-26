盤中速報 - 化學股價指數類股表現強勁，漲幅2.06%，總成交額3.68億
鉅亨網新聞中心 2024-08-26 10:34
台股今日化學工業類股表現強勁，26日10:34相關指數上漲2.06%，總成交額3.68億元，大盤占比0.59%。
該產業上漲家數9、下跌家數2、平盤家數2。領漲個股泓瀚(4741-TW)26日10:25股價上漲4.8元，報53.2元，漲幅9.92%。
化學股價指數近5日上漲4.41%，櫃買市場加權指數上漲2.04%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|化學股價指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+4.41%
|+2.04%
|近一月
|+1.16%
|+1.54%
|近三月
|+3.81%
|+6.7%
|近六月
|+10.47%
|+10.18%
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