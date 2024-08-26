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鉅亨速報

盤中速報 - 化學股價指數類股表現強勁，漲幅2.06%，總成交額3.68億

鉅亨網新聞中心 2024-08-26 10:34


台股今日化學工業類股表現強勁，26日10:34相關指數上漲2.06%，總成交額3.68億元，大盤占比0.59%。

該產業上漲家數9、下跌家數2、平盤家數2。領漲個股泓瀚(4741-TW)26日10:25股價上漲4.8元，報53.2元，漲幅9.92%。

化學股價指數近5日上漲4.41%，櫃買市場加權指數上漲2.04%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 化學股價指數 櫃買市場加權指數
近一週 +4.41% +2.04%
近一月 +1.16% +1.54%
近三月 +3.81% +6.7%
近六月 +10.47% +10.18%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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