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鉅亨速報

盤中速報 - 電子通路類股表現強勁，漲幅2.01%，總成交額9.11億

鉅亨網新聞中心 2024-08-26 09:49


台股今日電子通路業類股表現強勁，26日09:49相關指數上漲2.01%，總成交額9.11億元，大盤占比0.82%。

該產業上漲家數14、下跌家數4、平盤家數2。領漲個股文曄(3036-TW)26日09:49股價上漲4元，報114.0元，漲幅3.64%。

電子通路近5日下跌0.68%，集中市場加權指數下跌0.86%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 電子通路 集中市場加權指數
近一週 -0.68% -0.86%
近一月 -5.32% -3.12%
近三月 -5.58% +2.75%
近六月 -7.22% +17.31%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22309.550.68%
文曄117.56.82%

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