盤中速報 - 電子通路類股表現強勁，漲幅2.01%，總成交額9.11億
鉅亨網新聞中心 2024-08-26 09:49
台股今日電子通路業類股表現強勁，26日09:49相關指數上漲2.01%，總成交額9.11億元，大盤占比0.82%。
該產業上漲家數14、下跌家數4、平盤家數2。領漲個股文曄(3036-TW)26日09:49股價上漲4元，報114.0元，漲幅3.64%。
電子通路近5日下跌0.68%，集中市場加權指數下跌0.86%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|電子通路
|集中市場加權指數
|近一週
|-0.68%
|-0.86%
|近一月
|-5.32%
|-3.12%
|近三月
|-5.58%
|+2.75%
|近六月
|-7.22%
|+17.31%
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