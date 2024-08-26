盤中速報 - 電子通路類指數類股表現強勁，漲幅2.23%，總成交額5.72億
鉅亨網新聞中心 2024-08-26 09:49
台股今日電子通路業類股表現強勁，26日09:49相關指數上漲2.23%，總成交額5.72億元，大盤占比1.57%。
該產業上漲家數13、下跌家數1、平盤家數1。領漲個股利機(3444-TW)26日09:46股價上漲4.8元，報99.7元，漲幅5.06%。
電子通路類指數近5日上漲1.16%，櫃買市場加權指數上漲2.04%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|電子通路類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+1.16%
|+2.04%
|近一月
|-3.31%
|+1.54%
|近三月
|-1.01%
|+6.7%
|近六月
|+4.18%
|+10.18%
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