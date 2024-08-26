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鉅亨速報

盤中速報 - 電子通路類指數類股表現強勁，漲幅2.23%，總成交額5.72億

鉅亨網新聞中心 2024-08-26 09:49


台股今日電子通路業類股表現強勁，26日09:49相關指數上漲2.23%，總成交額5.72億元，大盤占比1.57%。

該產業上漲家數13、下跌家數1、平盤家數1。領漲個股利機(3444-TW)26日09:46股價上漲4.8元，報99.7元，漲幅5.06%。

電子通路類指數近5日上漲1.16%，櫃買市場加權指數上漲2.04%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 電子通路類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +1.16% +2.04%
近一月 -3.31% +1.54%
近三月 -1.01% +6.7%
近六月 +4.18% +10.18%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22309.550.68%
利機99.24.53%

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