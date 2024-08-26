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鉅亨速報

盤中速報 - 光 電 業類股表現強勁，漲幅2.07%，總成交額55.11億

鉅亨網新聞中心 2024-08-26 09:34


台股今日光電業類股表現強勁，26日09:34相關指數上漲2.07%，總成交額55.11億元，大盤占比4.94%。

該產業上漲家數53、下跌家數11、平盤家數4。領漲個股群創(3481-TW)26日09:34股價上漲1.5元，報16.65元，漲幅9.9%。

光 電 業近5日上漲2.88%，集中市場加權指數下跌0.86%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 光 電 業 集中市場加權指數
近一週 +2.88% -0.86%
近一月 -1.05% -3.12%
近三月 +10.02% +2.75%
近六月 +11.85% +17.31%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22306.710.67%
群創16.659.90%

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