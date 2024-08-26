盤中速報 - 光 電 業類股表現強勁，漲幅2.07%，總成交額55.11億
鉅亨網新聞中心 2024-08-26 09:34
台股今日光電業類股表現強勁，26日09:34相關指數上漲2.07%，總成交額55.11億元，大盤占比4.94%。
該產業上漲家數53、下跌家數11、平盤家數4。領漲個股群創(3481-TW)26日09:34股價上漲1.5元，報16.65元，漲幅9.9%。
光 電 業近5日上漲2.88%，集中市場加權指數下跌0.86%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|光 電 業
|集中市場加權指數
|近一週
|+2.88%
|-0.86%
|近一月
|-1.05%
|-3.12%
|近三月
|+10.02%
|+2.75%
|近六月
|+11.85%
|+17.31%
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