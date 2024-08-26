盤中速報 - 金融保險類股表現強勁，漲幅2.07%，總成交額146.63億
鉅亨網新聞中心 2024-08-26 09:34
台股今日金融保險業類股表現強勁，26日09:34相關指數上漲2.07%，總成交額146.63億元，大盤占比13.15%。
該產業上漲家數37、下跌家數5、平盤家數6。領漲個股新光金(2888-TW)26日09:34股價上漲0.65元，報13.1元，漲幅5.22%。
金融保險近5日下跌1.35%，集中市場加權指數下跌0.86%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|金融保險
|集中市場加權指數
|近一週
|-1.35%
|-0.86%
|近一月
|-1.97%
|-3.12%
|近三月
|+4.76%
|+2.75%
|近六月
|+19.59%
|+17.31%
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