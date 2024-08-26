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鉅亨速報

盤中速報 - 金融保險類股表現強勁，漲幅2.07%，總成交額146.63億

鉅亨網新聞中心 2024-08-26 09:34


台股今日金融保險業類股表現強勁，26日09:34相關指數上漲2.07%，總成交額146.63億元，大盤占比13.15%。

該產業上漲家數37、下跌家數5、平盤家數6。領漲個股新光金(2888-TW)26日09:34股價上漲0.65元，報13.1元，漲幅5.22%。

金融保險近5日下跌1.35%，集中市場加權指數下跌0.86%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 金融保險 集中市場加權指數
近一週 -1.35% -0.86%
近一月 -1.97% -3.12%
近三月 +4.76% +2.75%
近六月 +19.59% +17.31%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22309.060.68%
新光金13.26.02%

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