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鉅亨速報

盤中速報 - 玻璃陶瓷類股表現強勁，漲幅2.66%，總成交額0.33億

鉅亨網新聞中心 2024-08-26 09:34


台股今日玻璃陶瓷類股表現強勁，26日09:34相關指數上漲2.66%，總成交額0.33億元，大盤占比0.03%。

該產業上漲家數5、下跌家數0、平盤家數0。領漲個股台玻(1802-TW)26日09:34股價上漲0.45元，報16.3元，漲幅2.84%。

玻璃陶瓷近5日下跌1.61%，集中市場加權指數下跌0.86%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 玻璃陶瓷 集中市場加權指數
近一週 -1.61% -0.86%
近一月 -9.2% -3.12%
近三月 -7.66% +2.75%
近六月 -12.02% +17.31%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22309.970.69%
台玻16.32.84%

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