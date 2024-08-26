盤中速報 - 玻璃陶瓷類股表現強勁，漲幅2.66%，總成交額0.33億
鉅亨網新聞中心 2024-08-26 09:34
台股今日玻璃陶瓷類股表現強勁，26日09:34相關指數上漲2.66%，總成交額0.33億元，大盤占比0.03%。
該產業上漲家數5、下跌家數0、平盤家數0。領漲個股台玻(1802-TW)26日09:34股價上漲0.45元，報16.3元，漲幅2.84%。
玻璃陶瓷近5日下跌1.61%，集中市場加權指數下跌0.86%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|玻璃陶瓷
|集中市場加權指數
|近一週
|-1.61%
|-0.86%
|近一月
|-9.2%
|-3.12%
|近三月
|-7.66%
|+2.75%
|近六月
|-12.02%
|+17.31%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 迎輝(3523)急跌-3.14%報20.1元，成交54張
- 盤中速報 - 圓剛(2417)急拉4.78%報51.6元，成交3,584張
- 盤中速報 - 中櫃(2613)急拉3.11%報33.15元，成交521張
- 盤中速報 - 圓剛(2417)大漲7.08%，報51.4元
上一篇
下一篇