鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過24.49億美元，Keep3rV1(KP3R)24小時漲幅達6.28%

鉅亨網新聞中心 2024-08-24 17:15

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24小時漲幅：Keep3rV1(KP3R)24小時漲幅6.28%；TKO(TKO)24小時漲幅4.8%；UTK(UTK)24小時漲幅5.4%。

24小時跌幅：SUN(SUN)24小時跌幅60%；Liquity(LQTY)24小時跌幅34.7%；GMX(GMX)24小時跌幅32.8%。

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近一週漲幅：Voyager Token(VGX)近一週漲幅23.5%；BAKE(BAKE)近一週漲幅18.6%；PowerPool(CVP)近一週漲幅17.7%。