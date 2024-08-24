鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過24.49億美元，Keep3rV1(KP3R)24小時漲幅達6.28%
鉅亨網新聞中心 2024-08-24 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格64,242.99美元，24小時漲跌幅+4.89%；以太幣(ETH)現報價格2,771.2美元，24小時漲跌幅+3.64%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達24.49億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達10.49億美元；USDC(USDC)24小時成交量達10.3億美元。
24小時漲幅：Keep3rV1(KP3R)24小時漲幅6.28%；TKO(TKO)24小時漲幅4.8%；UTK(UTK)24小時漲幅5.4%。
24小時跌幅：SUN(SUN)24小時跌幅60%；Liquity(LQTY)24小時跌幅34.7%；GMX(GMX)24小時跌幅32.8%。
近一週漲幅：Voyager Token(VGX)近一週漲幅23.5%；BAKE(BAKE)近一週漲幅18.6%；PowerPool(CVP)近一週漲幅17.7%。
近一週跌幅：SUN(SUN)近一週跌幅241%；VIDT DAO(VIDT)近一週跌幅136%；Biswap(BSW)近一週跌幅121%。
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過24.09億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達7.55%
- 鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過11.81億美元，Auction(AUCTION)24小時漲幅達14.2%
- 鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過12.84億美元，Auction(AUCTION)24小時漲幅達20.1%
- 鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過18.07億美元，LOKA(LOKA)24小時漲幅達12.3%
下一篇