鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過24.09億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達7.55%

鉅亨網新聞中心 2024-08-24 10:15

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24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅7.55%；FOR(FOR)24小時漲幅3.23%；Voyager Token(VGX)24小時漲幅4.4%。

24小時跌幅：Biswap(BSW)24小時跌幅53%；SUN(SUN)24小時跌幅51.7%；VIDT DAO(VIDT)24小時跌幅47.2%。

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近一週漲幅：Voyager Token(VGX)近一週漲幅23.5%；BAKE(BAKE)近一週漲幅18.6%；PowerPool(CVP)近一週漲幅17.7%。