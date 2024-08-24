鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過24.09億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達7.55%
鉅亨網新聞中心 2024-08-24 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格63,921.22美元，24小時漲跌幅+5.19%；以太幣(ETH)現報價格2,756.6美元，24小時漲跌幅+4.44%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達24.09億美元；USDC(USDC)24小時成交量達11.22億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達10.78億美元。
24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅7.55%；FOR(FOR)24小時漲幅3.23%；Voyager Token(VGX)24小時漲幅4.4%。
24小時跌幅：Biswap(BSW)24小時跌幅53%；SUN(SUN)24小時跌幅51.7%；VIDT DAO(VIDT)24小時跌幅47.2%。
近一週漲幅：Voyager Token(VGX)近一週漲幅23.5%；BAKE(BAKE)近一週漲幅18.6%；PowerPool(CVP)近一週漲幅17.7%。
近一週跌幅：SUN(SUN)近一週跌幅241%；VIDT DAO(VIDT)近一週跌幅136%；Biswap(BSW)近一週跌幅121%。
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