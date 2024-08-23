鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過11.81億美元，Auction(AUCTION)24小時漲幅達14.2%

鉅亨網新聞中心 2024-08-23 17:15

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亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達11.81億美元；USDC(USDC)24小時成交量達6.64億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達6.61億美元。

24小時漲幅：Auction(AUCTION)24小時漲幅14.2%；PowerPool(CVP)24小時漲幅9.88%；FOR(FOR)24小時漲幅8.76%。

24小時跌幅：VIDT DAO(VIDT)24小時跌幅58.3%；Biswap(BSW)24小時跌幅44.1%；SUN(SUN)24小時跌幅35.4%。

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近一週漲幅：Voyager Token(VGX)近一週漲幅29.6%；PowerPool(CVP)近一週漲幅19.3%；FOR(FOR)近一週漲幅11.9%。