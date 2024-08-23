阿里巴巴新增香港主要上市 可望迎200億美元北水資金

鉅亨網新聞中心 2024-08-23 10:55

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阿里巴巴 (09988-HK)(BABA-US) 周五 (23 日) 公告，新增香港為主要上市地，將於 8 月 28 日在香港聯交所主板主要上市，成為在港交所、紐交所雙重主要上市公司，市場預計到明年將吸引高達約 200 億美元的資金流入。

阿里巴巴稱，此次自願轉換為雙重主要上市，並不涉及本公司的新股發行或融資。

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一旦阿里巴巴完成香港主要上市的轉換，並被納入港股通，中國投資人就能夠透過港股通直接投資阿里巴巴的股票。由於港股通是連接中國與香港資本市場的重要通道，這將為阿里巴巴帶來來自內地市場的龐大資金流入。

摩根士丹利表示，若阿里巴巴在本月底之前完成為香港主要上市公司的轉換，該公司股票最早可能在 9 月 9 日加入滬港通，並在之後的六個月帶來 120 億美元的資金流入，約占阿里巴巴總流通股的 7%。

彭博資訊則預計，資金流入最多可達 195 億美元，不過「這需要時間積累，而且初期影響不會那麼大。」

另一方面，透過「南向通」獲得的新資金，可望爲阿里巴巴的股價帶來支撐。由於擔心競爭影響和中國消費疲軟，阿里巴巴的股價一直不及主要競爭對手騰訊控股。