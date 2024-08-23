鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過12.84億美元，Auction(AUCTION)24小時漲幅達20.1%
鉅亨網新聞中心 2024-08-23 10:18
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格60,754.89美元，24小時漲跌幅-0.11%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達12.84億美元；USDC(USDC)24小時成交量達6.38億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達5.9億美元。
24小時漲幅：Auction(AUCTION)24小時漲幅20.1%；PowerPool(CVP)24小時漲幅10.2%；BinaryX(BNX)24小時漲幅6.76%。
24小時跌幅：SUN(SUN)24小時跌幅51.4%；DATA(DATA)24小時跌幅33.1%；Biswap(BSW)24小時跌幅24.7%。
近一週漲幅：Voyager Token(VGX)近一週漲幅29.6%；PowerPool(CVP)近一週漲幅19.3%；FOR(FOR)近一週漲幅11.9%。
近一週跌幅：SUN(SUN)近一週跌幅121%；系統幣(SYS)近一週跌幅95.3%；VOXEL(VOXEL)近一週跌幅87.4%。
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