盤中速報 - 建材營造股價指數類股表現疲軟，跌幅2.17%，總成交額4.90億
鉅亨網新聞中心 2024-08-23 10:04
台股今日建材營造業類股表現疲軟，23日10:04相關指數下跌2.17%，總成交額4.90億元，大盤占比1.1%。
該產業上漲家數7、下跌家數19、平盤家數4。領跌個股富宇(4907-TW)23日10:04股價下跌6.2元，報76.4元，跌幅7.51%。
建材營造股價指數近5日下跌5.41%，櫃買市場加權指數上漲2.34%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|建材營造股價指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-5.41%
|+2.34%
|近一月
|-0.3%
|+1.6%
|近三月
|+14.07%
|+5.71%
|近六月
|+57.63%
|+8.64%
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