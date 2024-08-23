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鉅亨速報

盤中速報 - 建材營造股價指數類股表現疲軟，跌幅2.17%，總成交額4.90億

鉅亨網新聞中心 2024-08-23 10:04


台股今日建材營造業類股表現疲軟，23日10:04相關指數下跌2.17%，總成交額4.90億元，大盤占比1.1%。

該產業上漲家數7、下跌家數19、平盤家數4。領跌個股富宇(4907-TW)23日10:04股價下跌6.2元，報76.4元，跌幅7.51%。

建材營造股價指數近5日下跌5.41%，櫃買市場加權指數上漲2.34%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 建材營造股價指數 櫃買市場加權指數
近一週 -5.41% +2.34%
近一月 -0.3% +1.6%
近三月 +14.07% +5.71%
近六月 +57.63% +8.64%

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