鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過18.07億美元，LOKA(LOKA)24小時漲幅達12.3%

鉅亨網新聞中心 2024-08-22 17:15

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24小時漲幅：LOKA(LOKA)24小時漲幅12.3%；Nuls(NULS)24小時漲幅4.3%；Voyager Token(VGX)24小時漲幅7.77%。

24小時跌幅：Moonriver(MOVR)24小時跌幅22.4%；Biswap(BSW)24小時跌幅18.6%；Frontier(FRONT)24小時跌幅15.4%。

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近一週漲幅：Voyager Token(VGX)近一週漲幅25.5%；PowerPool(CVP)近一週漲幅16.6%；BAKE(BAKE)近一週漲幅13.5%。