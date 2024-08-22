深圳人賺翻！《黑神話:悟空》上線大造富 相關概念股跟進大漲

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-22 15:45

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中國國產遊戲《黑神話: 悟空》周二 (20 日) 在全球上線後立刻紅遍中國網路，並在海外引發關注，而這款以中國神話為底蘊的動作角色扮演遊戲，在未上線前便掀起狂潮，且奏響的不僅是一個遊戲神話，更是一場資本盛宴。

《黑神話: 悟空》由深圳一家名為遊戲科學的公司精心「養育」6 年，雖然手游帶來不錯收益，但團隊成員始終心繫單機遊戲，於 2018 年全員決定全力打造一款團隊真正想做的單機動作遊戲，專案代號 B1，代表「黑神話系列」的首部作品，即當前的《黑神話：悟空》。

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兩年後，《黑神話：悟空》初次嶄露鋒芒，在 2020 年 8 月 20 日發佈首支預告片，截至目前在哔哩哔哩的播放量超過 5700 萬，成為無數玩家心中的期待之作。

遊戲科學創辦人兼執行長馮驥透露，預告發佈後，騰訊 (00700-HK) 迅速組織團隊拜訪遊戲科學，雙方就合作達成一致。2021 年 3 月，騰訊通過增資獲得遊戲科學 5% 的股權，具體投資金額未公開。

《財聯社》報導，此次投資的重要因素之一是遊戲科學希望騰訊在虛幻引擎技術上提供支援。為確保《黑神話：悟空》在各硬體平台擁有高品質表現，遊戲科學選擇虛幻引擎 5 開發。

騰訊自 2012 年投資「虛幻」引擎開發商 Epic Games 後，累積了豐富的相關經驗，能為其提供技術説明。

儘管獲得騰訊投資，遊戲科學繼續保持獨立運營，騰訊在此過程中遵循「不干預經營決策、不搶佔專案主導權、不尋求發行運營」三大原則，確保在自主性上不受影響。

在此期間，遊戲科學總資產和凈資產顯著增長，從 2020 年 12 月底到 2021 年 6 月底，從人民幣 4041.37 萬元大增至 2.98 億元，淨資產從 1561.92 萬元大增 2.7 億元。

根據《企查察》資訊，馮驥為遊戲科學最大股東，持股 38.76%，次大股東為深圳市游科互動企業管理中心的 27.36%，天津英雄以 19% 為第三大股東，第四大股東則是游科互動研發企業管理中心，第五則是騰訊。

在上線前一周，微博多條熱搜詞條均跟《黑神話：悟空》有關，關注度之高，使得各大品牌紛紛趁勢合作，不願錯過這一難得契機。

今年 3 月開始，多個品牌紛紛與《黑神話：悟空》展開合作，輝達宣布支援全景光追和 DLSS 3.5 技術，海信推電視和顯示器，致態 ZHITAI、聯想拯救者、京東、INART 等成為官方合作夥伴，滴滴青桔發佈聯名共享單車，吉考斯工業推出「心猿」服飾系列，甚至山西文旅也下場參與其中。

不過，雙方合作最出圈的則是瑞幸咖啡，周一 (19 日) 與《黑神話：悟空》的聯名產品一經發佈便迅速售罄。儘管系統短暫崩潰、商品券無法核銷引發一些抱怨，但消費者依舊熱情不減，社群媒體充滿「被當猴耍」的自嘲。

作為國產遊戲的代表之作，《黑神話：悟空》熱度同樣席捲資本市場，推動華誼兄弟、浙版傳媒、中信出版等相關概念股持續走高。

根據天眼查數據，華誼兄弟在 2017 年參股英雄互娛科技股份有限公司，持有後者 5.7% 股權，而英雄互娛正是投資遊戲科學的英雄金控母企業。自 8 月 14 日以來，華誼兄弟累計漲幅高達 43%，周一開盤也直攻漲停，漲幅達 19.9%，但周四 (22 日) 跌逾 13%。

浙版傳媒旗下浙江出版集團數字傳媒有限公司則是《黑神話：悟空》的出版方，負責遊戲內容審核、版號申請和市場准入等工作。得益於《黑神話：悟空》上線，浙版傳媒周三 (21 日) 股價上漲 10%，但周四也回跌近 10%。