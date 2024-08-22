鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過16.81億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達8.76%
鉅亨網新聞中心 2024-08-22 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格60,842.37美元，24小時漲跌幅+2.54%；以太幣(ETH)現報價格2,622.32美元，24小時漲跌幅+1.15%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達16.81億美元；USDC(USDC)24小時成交量達8.97億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達6.23億美元。
24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅8.76%；LOKA(LOKA)24小時漲幅11.7%；Nuls(NULS)24小時漲幅9.49%。
24小時跌幅：Moonriver(MOVR)24小時跌幅28.9%；VIDT DAO(VIDT)24小時跌幅20.9%；FTM(FTM)24小時跌幅17%。
近一週漲幅：Voyager Token(VGX)近一週漲幅25.5%；PowerPool(CVP)近一週漲幅16.6%；BAKE(BAKE)近一週漲幅13.5%。
近一週跌幅：SuperRare(RARE)近一週跌幅148%；系統幣(SYS)近一週跌幅121%；VOXEL(VOXEL)近一週跌幅105%。
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