鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過16.81億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達8.76%

鉅亨網新聞中心 2024-08-22 10:15

‌



24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅8.76%；LOKA(LOKA)24小時漲幅11.7%；Nuls(NULS)24小時漲幅9.49%。

24小時跌幅：Moonriver(MOVR)24小時跌幅28.9%；VIDT DAO(VIDT)24小時跌幅20.9%；FTM(FTM)24小時跌幅17%。

‌



近一週漲幅：Voyager Token(VGX)近一週漲幅25.5%；PowerPool(CVP)近一週漲幅16.6%；BAKE(BAKE)近一週漲幅13.5%。