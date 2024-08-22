search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過16.81億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達8.76%

鉅亨網新聞中心 2024-08-22 10:15


指標幣種：比特幣(BTC)現報價格60,842.37美元，24小時漲跌幅+2.54%；以太幣(ETH)現報價格2,622.32美元，24小時漲跌幅+1.15%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達16.81億美元；USDC(USDC)24小時成交量達8.97億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達6.23億美元。

24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅8.76%；LOKA(LOKA)24小時漲幅11.7%；Nuls(NULS)24小時漲幅9.49%。

24小時跌幅：Moonriver(MOVR)24小時跌幅28.9%；VIDT DAO(VIDT)24小時跌幅20.9%；FTM(FTM)24小時跌幅17%。


近一週漲幅：Voyager Token(VGX)近一週漲幅25.5%；PowerPool(CVP)近一週漲幅16.6%；BAKE(BAKE)近一週漲幅13.5%。

近一週跌幅：SuperRare(RARE)近一週跌幅148%；系統幣(SYS)近一週跌幅121%；VOXEL(VOXEL)近一週跌幅105%。

暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流

▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！

前往鉅亨買幣找交易所優惠

文章標籤

虛擬貨幣區塊鏈比特幣USDC以太幣

相關行情

台股首頁我要存股
比特幣606772.23%
以太幣2619.751.06%
USDC0.9995-0.03%

延伸閱讀


Empty