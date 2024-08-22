search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 建材營造類股表現疲軟，跌幅2.87%，總成交額6.05億

鉅亨網新聞中心 2024-08-22 09:19


台股今日建材營造業類股表現疲軟，22日09:19相關指數下跌2.87%，總成交額6.05億元，大盤占比3.7%。

該產業上漲家數8、下跌家數45、平盤家數2。領跌個股怡華(1456-TW)22日09:19股價下跌1.5元，報21.3元，跌幅6.58%。

建材營造近5日上漲0.35%，集中市場加權指數上漲0.96%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 建材營造 集中市場加權指數
近一週 +0.35% +0.96%
近一月 -1.66% -2.76%
近三月 +10.56% +4.71%
近六月 +47.21% +19.07%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22192.38-0.20%
怡華21.2-7.02%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿9.39
加權指數法興(售) 槓桿5.01

延伸閱讀


Empty