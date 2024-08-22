盤中速報 - 建材營造類股表現疲軟，跌幅2.87%，總成交額6.05億
鉅亨網新聞中心 2024-08-22 09:19
台股今日建材營造業類股表現疲軟，22日09:19相關指數下跌2.87%，總成交額6.05億元，大盤占比3.7%。
該產業上漲家數8、下跌家數45、平盤家數2。領跌個股怡華(1456-TW)22日09:19股價下跌1.5元，報21.3元，跌幅6.58%。
建材營造近5日上漲0.35%，集中市場加權指數上漲0.96%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|建材營造
|集中市場加權指數
|近一週
|+0.35%
|+0.96%
|近一月
|-1.66%
|-2.76%
|近三月
|+10.56%
|+4.71%
|近六月
|+47.21%
|+19.07%
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