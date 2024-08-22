盤中速報 - LOKA大漲8.06%，報0.1903美元

LOKA幣的英文全稱是League of Kingdoms，它是幣安Launchpad通過IEO來發行的一種代幣。League of Kingdoms就是一個大型的多人在線策略遊戲，該遊戲可以使用區塊鏈技術進行交易和治理。它的目的就是創造一個去中心化的遊戲元宇宙。LOKA幣就是該專案中的治理代幣，它的主要作用就是治理以及作為交換媒介、玩家激勵、NFT助推器以及平台獎勵。