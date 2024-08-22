盤中速報 - LOKA大漲8.06%，報0.1903美元
鉅亨網新聞中心 2024-08-22 00:05
LOKA(LOKA)在過去 24 小時內漲幅超過8.06%，最新價格0.1903美元，總成交量達0.27億美元，總市值0.32億美元，目前市值排名第 201 名。
近 1 日最高價：0.259美元，近 1 日最低價：0.1716美元，流通供給量：174,439,417。
LOKA幣的英文全稱是League of Kingdoms，它是幣安Launchpad通過IEO來發行的一種代幣。League of Kingdoms就是一個大型的多人在線策略遊戲，該遊戲可以使用區塊鏈技術進行交易和治理。它的目的就是創造一個去中心化的遊戲元宇宙。LOKA幣就是該專案中的治理代幣，它的主要作用就是治理以及作為交換媒介、玩家激勵、NFT助推器以及平台獎勵。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+6.99%
- 近 1 月：-29.43%
- 近 3 月：-51.63%
- 近 6 月：-46.08%
- 今年以來：-56.46%
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