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鉅亨速報

盤中速報 - MATIC大漲9.03%，報0.4782美元

鉅亨網新聞中心 2024-08-21 19:05


MATIC(MATIC)在過去 24 小時內漲幅超過9.03%，最新價格0.4782美元，總成交量達0.43億美元，總市值47.22億美元，目前市值排名第 15 名。

近 1 日最高價：0.4785美元，近 1 日最低價：0.4375美元，流通供給量：9,905,760,225。

Polygon（以前稱為Matic Network）是第一個結構良好，易於使用的平臺，用於乙太坊擴展和基礎設施開發。它的核心組件是Polygon SDK，它是一種模塊化的靈活框架，支援構建多種類型的應用程式。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+1.44%
  • 近 1 月：-21.59%
  • 近 3 月：-41.04%
  • 近 6 月：-54.80%
  • 今年以來：-57.67%

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