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鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過14.44億美元，BAKE(BAKE)24小時漲幅達20.2%

鉅亨網新聞中心 2024-08-21 17:15


指標幣種：比特幣(BTC)現報價格59,327.21美元，24小時漲跌幅-2.63%；以太幣(ETH)現報價格2,578.49美元，24小時漲跌幅-3.18%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達14.44億美元；USDC(USDC)24小時成交量達7.7億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達6.35億美元。

24小時漲幅：BAKE(BAKE)24小時漲幅20.2%；VOXEL(VOXEL)24小時漲幅16.5%；Liquity(LQTY)24小時漲幅7.64%。

24小時跌幅：SUN(SUN)24小時跌幅55.2%；DATA(DATA)24小時跌幅25.1%；SuperRare(RARE)24小時跌幅23.4%。


近一週漲幅：PowerPool(CVP)近一週漲幅25.6%；Voyager Token(VGX)近一週漲幅23.2%；FOR(FOR)近一週漲幅21.5%。

近一週跌幅：SuperRare(RARE)近一週跌幅184%；系統幣(SYS)近一週跌幅120%；TLM(TLM)近一週跌幅35.2%。

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