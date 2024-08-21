鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過14.44億美元，BAKE(BAKE)24小時漲幅達20.2%
鉅亨網新聞中心 2024-08-21 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格59,327.21美元，24小時漲跌幅-2.63%；以太幣(ETH)現報價格2,578.49美元，24小時漲跌幅-3.18%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達14.44億美元；USDC(USDC)24小時成交量達7.7億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達6.35億美元。
24小時漲幅：BAKE(BAKE)24小時漲幅20.2%；VOXEL(VOXEL)24小時漲幅16.5%；Liquity(LQTY)24小時漲幅7.64%。
24小時跌幅：SUN(SUN)24小時跌幅55.2%；DATA(DATA)24小時跌幅25.1%；SuperRare(RARE)24小時跌幅23.4%。
近一週漲幅：PowerPool(CVP)近一週漲幅25.6%；Voyager Token(VGX)近一週漲幅23.2%；FOR(FOR)近一週漲幅21.5%。
近一週跌幅：SuperRare(RARE)近一週跌幅184%；系統幣(SYS)近一週跌幅120%；TLM(TLM)近一週跌幅35.2%。
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