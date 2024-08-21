盤後速報 - 長盛(3492)下週(8月28日)除息0.33元，預估參考價26.57元
鉅亨網新聞中心 2024-08-21 17:05
長盛(3492-TW)下週(8月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.33元。
以今日(8月21日)收盤價26.90元計算，預估參考價為26.57元，息值合計為0.33元，股息殖利率1.23%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月21日)收盤價做計算，僅提供參考）
長盛(3492-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為汽車電子連接器製造加工及買賣。汽車線組產品製造加工及買賣。模具設計製造及買賣。近5日股價上漲10.67%，櫃買市場加權指數上漲5.09%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/28
|26.90
|0.33
|1.23%
|0.0
|2023/08/25
|19.0
|1.0
|5.26%
|0.0
|2022/07/13
|16.4
|0.3
|1.83%
|0.0
|2021/08/31
|21.5
|0.28
|1.3%
|0.0
|2020/08/31
|15.75
|0.8
|5.08%
|0.0
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