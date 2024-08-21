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鉅亨速報

盤後速報 - 長盛(3492)下週(8月28日)除息0.33元，預估參考價26.57元

鉅亨網新聞中心 2024-08-21 17:05


長盛(3492-TW)下週(8月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.33元。

以今日(8月21日)收盤價26.90元計算，預估參考價為26.57元，息值合計為0.33元，股息殖利率1.23%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月21日)收盤價做計算，僅提供參考）

長盛(3492-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為汽車電子連接器製造加工及買賣。汽車線組產品製造加工及買賣。模具設計製造及買賣。近5日股價上漲10.67%，櫃買市場加權指數上漲5.09%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/28 26.90 0.33 1.23% 0.0
2023/08/25 19.0 1.0 5.26% 0.0
2022/07/13 16.4 0.3 1.83% 0.0
2021/08/31 21.5 0.28 1.3% 0.0
2020/08/31 15.75 0.8 5.08% 0.0

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