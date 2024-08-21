華為引望獲長安大手筆入股後估值達1150億人民幣 美媒：IPO之路開始浮出水面

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-21 15:32

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中國科技大廠華為今年 1 月成立的深圳引望周二 (20 日) 獲長安汽車(000625-CN) 旗下阿維塔科技入股，交易金額為 115 億人民幣，引望估值達 1150 億人民幣，這對成立近六年的華為智慧汽車解決方案 BU，以及整個電動車產業發展是里程碑的歷史性時刻。

《財富中文網》報導，深圳引望顯然承接的資產就是華為車 BU 的業務，或可說引望是華為車 BU 獨立後的載體，與榮耀此前從華為剝離成為獨立品牌有類似之處。近期，榮耀宣佈將於今年第四季啟動相應的股份制改革，並在之後適時啟動 IPO 流程。以此來看，引望可能也在沿襲這一路徑。

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長安汽車最新的公告顯示，與華為投資合作專案正在積極推進中，預計不晚於今年 8 月 31 日簽訂最終交易文件。這次合作的落實預示著華為車 BU 距離最終獨立已近在咫尺。值得注意的是，長安汽車所持有的引望股權比例已經從最初公告所提及的 40% 降至 10%。

入股比例降低究竟是因為華為車 BU 估值在過去九個月大幅提升，導致長安按最初規劃的出資額對應股權比例被動下降，或因華為希望在不影響自身控制權的前提下主動與長安汽車協商引入更多股東，則不得而知。

根據平安證券出具的研究報告認為，華為車 BU 獨立運營後有望成為智慧車時代的「博世」，華為車 BU 業務達到成熟狀態時的營收規模將介於人民幣 1275 億到 1650 億，假設凈利率 15%，則對應年凈利為 191 億到 248 億元之間。

若按上述預估來看，對可能入股的車廠而言，引望當前 1150 億人民幣的估值可以說較有誠意了。

但無論估值多少，可以預期的是，引望還將繼續擴大車廠「朋友圈」，而且很可能會尋求獨立上市，以進一步擴大市場影響力。

畢竟，脫離華為之後的榮耀已開啟上市之路，引望若有一天尋求上市也順理成章，且會是較榮耀規模更大的超級 IPO。