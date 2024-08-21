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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Chord Energy Corp - New(CHRD-US)EPS預估下修至20.08元，預估目標價為206.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-21 14:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Chord Energy Corp - New(CHRD-US)做出2024年EPS預估：中位數由20.39元下修至20.08元，其中最高估值21.03元，最低估值18.04元，預估目標價為206.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值21.03(21.42)23.3427.5121.12
最低值18.04(18.04)16.3315.6118.51
平均值19.79(19.97)19.8921.9919.82
中位數20.08(20.39)19.7922.6719.82

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值55.11億63.97億64.03億46.78億
最低值39.94億46.07億45.41億46.78億
平均值46.88億50.66億52.96億46.78億
中位數47.81億47.07億48.79億46.78億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.41-2.5015.4857.5523.51
營業收入20.72億10.83億15.80億36.47億38.97億

詳細資訊請看美股內頁：
Chord Energy Corp - New(CHRD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCHRD

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