鉅亨速報 - Factset 最新調查：Chord Energy Corp - New(CHRD-US)EPS預估下修至20.08元，預估目標價為206.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-21 14:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Chord Energy Corp - New(CHRD-US)做出2024年EPS預估：中位數由20.39元下修至20.08元，其中最高估值21.03元，最低估值18.04元，預估目標價為206.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|21.03(21.42)
|23.34
|27.51
|21.12
|最低值
|18.04(18.04)
|16.33
|15.61
|18.51
|平均值
|19.79(19.97)
|19.89
|21.99
|19.82
|中位數
|20.08(20.39)
|19.79
|22.67
|19.82
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|55.11億
|63.97億
|64.03億
|46.78億
|最低值
|39.94億
|46.07億
|45.41億
|46.78億
|平均值
|46.88億
|50.66億
|52.96億
|46.78億
|中位數
|47.81億
|47.07億
|48.79億
|46.78億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.41
|-2.50
|15.48
|57.55
|23.51
|營業收入
|20.72億
|10.83億
|15.80億
|36.47億
|38.97億
詳細資訊請看美股內頁：
Chord Energy Corp - New(CHRD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：羅威(LOW-US)EPS預估下修至11.83元，預估目標價為255.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大自然資源公司(CNQ-US)EPS預估下修至2.73元，預估目標價為41.71元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Intra-Cellular Therapies Inc(ITCI-US)EPS預估上修至-0.6元，預估目標價為92.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿勒格尼技術公司ATI-US的目標價調升至73元，幅度約4.29%
上一篇
下一篇