〈陸港盤後〉大股東沃爾瑪大賣股票 京東股價重挫8%

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-21 16:30

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中國 A 股市場三大指數周三（21 日）收盤同步走低，港股下跌，京東 (JD-US) (09618-HK) 股價重挫逾 8%，利空是在中國科技業巨頭面臨挑戰的局勢下，京東第二大股東沃爾瑪出售持股，套現約 36 億美元。

滬指周三收盤跌 0.35% 報 2,856.58 點；深證成指跌 0.28%，報 8,229.75 點；創業板指跌 0.60%，報 1,558.51 點；兩市成交額合計人民幣 5,128 億元。

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香港恒生指數周三收盤跌 0.69%，報 17,391.01 點，恒生科技指數大跌 1.82%，報 3,434.39 點。

據《彭博》披露，知情人士透露，沃爾瑪出售 1.445 億股京東股票，價格是每股 24.95 美元，較京東周二收盤折價 11%，接近 24.85 美元～25.85 美元價格區間的下限。

消息人士說，沃爾瑪已經為中國的山姆會員商店（Sam"s Club）及旗下大賣場業務建立了成熟電商和配送體系，並專注於自身產品。

另一名知情人士表示：「當年沃爾瑪與京東進行股權深度合作，有一個很大的原因是電商業務需要。那時候，沃爾瑪在中國市場的電商業務並不算十分發達，山姆會員商店有獨立的在線業務，可是也處於起步階段，都不太成熟。與京東合作後，沃爾瑪的在線業務和配送方面會有很大起色。」

據《路透》報導，沃爾瑪對此表示，京東一直是重要合作夥伴，沃爾瑪致力於與京東建立持續的商業關係，而減持決定讓沃爾瑪能夠專注於沃爾瑪中國與山姆會員店的中國業務，並將資金配置於其他優先事項。

另據《澎湃新聞》報導，京東聲稱：「我們對未來雙方的合作充滿信心。」

中國經濟面臨不確定性，整體消費環境正在惡化，成長正在消失。雖然京東上季財報優於預期，但營收僅成長 1.2%，延續 2022 年以來的個位數季度表現。這段低迷時期，導致京東市值自去年年初以來蒸發了一半。