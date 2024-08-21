search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過16.65億美元，BAKE(BAKE)24小時漲幅達20.4%

鉅亨網新聞中心 2024-08-21 10:17


指標幣種：比特幣(BTC)現報價格59,372.67美元，24小時漲跌幅-1.89%；以太幣(ETH)現報價格2,592.14美元，24小時漲跌幅-2.21%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達16.65億美元；USDC(USDC)24小時成交量達8.71億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達7.03億美元。

24小時漲幅：BAKE(BAKE)24小時漲幅20.4%；系統幣(SYS)24小時漲幅13.9%；Bonfida(FIDA)24小時漲幅6.03%。

24小時跌幅：LOKA(LOKA)24小時跌幅52.3%；VOXEL(VOXEL)24小時跌幅45.3%；SUN(SUN)24小時跌幅28.4%。


近一週漲幅：PowerPool(CVP)近一週漲幅25.6%；Voyager Token(VGX)近一週漲幅23.2%；FOR(FOR)近一週漲幅21.5%。

近一週跌幅：SuperRare(RARE)近一週跌幅184%；系統幣(SYS)近一週跌幅120%；TLM(TLM)近一週跌幅35.2%。

暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流

▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！

前往鉅亨買幣找交易所優惠

文章標籤

虛擬貨幣區塊鏈比特幣USDC以太幣

相關行情

台股首頁我要存股
比特幣59334.97-2.06%
以太幣2589.14-2.46%
USDC0.99990.03%

延伸閱讀


Empty