鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過16.65億美元，BAKE(BAKE)24小時漲幅達20.4%

鉅亨網新聞中心 2024-08-21 10:17

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24小時漲幅：BAKE(BAKE)24小時漲幅20.4%；系統幣(SYS)24小時漲幅13.9%；Bonfida(FIDA)24小時漲幅6.03%。

24小時跌幅：LOKA(LOKA)24小時跌幅52.3%；VOXEL(VOXEL)24小時跌幅45.3%；SUN(SUN)24小時跌幅28.4%。

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近一週漲幅：PowerPool(CVP)近一週漲幅25.6%；Voyager Token(VGX)近一週漲幅23.2%；FOR(FOR)近一週漲幅21.5%。