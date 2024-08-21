京東股價爆跌11% 大股東沃爾瑪有意出脫持股 套現37億美元
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-21 10:59
京東 ADR(JD-US) (09618-HK) 周二（20 日）大跌 4.57% 後，京東周三盤中在港股繼續承壓，股價爆跌 11%，利空是第二大股東沃爾瑪 (WMT-US) 有意出售持股，最多套現 37.4 億美元。
據《彭博》報導，京東在香港的股價周三盤中下殺 11%，中國電商和科技股賣壓出籠。京東 ADR 周二收盤重挫 4.57%，盤後又崩跌逾 9%。
據《彭博》披露，沃爾瑪將出售 1.445 億股京東股票，價格範圍為 24.85 美元～25.85 美元，較京東周二收盤折價 11.8%。
交易數據顯示，京東 ADR 周二出現 1.4453 億股大宗成交，交易價格是 24.85 美元～25.85 美元，與《彭博》爆料吻合。
以上述報價最高值計算，沃爾瑪套現 37.4 億美元，即使沃爾瑪以最低值成交，也可獲得 35.9 億美元。
據《路透》報導，沃爾瑪對此表示，京東一直是重要合作夥伴，沃爾瑪致力於與京東建立持續的商業關係，而減持決定讓沃爾瑪能夠專注於沃爾瑪中國與山姆會員商店的中國業務，並將資金配置於其他優先事項。
中國經濟面臨不確定性，整體消費環境正在惡化，成長正在消失。雖然京東上季財報優於預期，但營收僅成長 1.2%，延續 2022 年以來的個位數季度表現。這段低迷時期，導致京東市值自去年年初以來蒸發了一半。
摩根士丹利在報告中指出，在消費疲軟和電商競爭日趨激烈的背景下，京東的營收年增僅 1.2％，應引起市場關注，分析師因此下修京東營收預期，將 2025 年和 2026 年的營收預估分別調降 5％和 10％。
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