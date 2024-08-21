盤中速報 - 建材營造股價指數類股表現疲軟，跌幅2.78%，總成交額0.67億
鉅亨網新聞中心 2024-08-21 09:19
台股今日建材營造業類股表現疲軟，21日09:19相關指數下跌2.78%，總成交額0.67億元，大盤占比0.97%。
該產業上漲家數3、下跌家數21、平盤家數6。領跌個股理銘(6212-TW)21日09:19股價下跌4.1元，報98.4元，跌幅4%。
建材營造股價指數近5日上漲2.18%，櫃買市場加權指數上漲5.09%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|建材營造股價指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+2.18%
|+5.09%
|近一月
|+1.67%
|-0.57%
|近三月
|+17.38%
|+7.54%
|近六月
|+63.53%
|+10.03%
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