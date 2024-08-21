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鉅亨速報

盤中速報 - 建材營造股價指數類股表現疲軟，跌幅2.78%，總成交額0.67億

鉅亨網新聞中心 2024-08-21 09:19


台股今日建材營造業類股表現疲軟，21日09:19相關指數下跌2.78%，總成交額0.67億元，大盤占比0.97%。

該產業上漲家數3、下跌家數21、平盤家數6。領跌個股理銘(6212-TW)21日09:19股價下跌4.1元，報98.4元，跌幅4%。

建材營造股價指數近5日上漲2.18%，櫃買市場加權指數上漲5.09%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 建材營造股價指數 櫃買市場加權指數
近一週 +2.18% +5.09%
近一月 +1.67% -0.57%
近三月 +17.38% +7.54%
近六月 +63.53% +10.03%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22294.95-0.60%
理銘99.1-3.32%

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