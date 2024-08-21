陸東南亞基建影響力或擴大！越南在新總理訪陸後加速啟動高鐵建設

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-21 14:21

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中國國家主席習近平周一 (19 日) 在北京人民大會堂同來訪的越共中央總書記、國家主席蘇林舉行會談，雙方簽署 14 項協議，主要聚焦雙方鐵路互聯互通，包括一條 555 公里長的萬象到永安高鐵，其他協議則涵蓋央行、媒體與衛生等的合作。

去年 12 月，雙方將致力於跨境鐵路互聯互通，並提到三個項目，其中一個是穿過越南西北部山區的老街與港口城市海防的連接，另一個是連接中國深圳與海防的潛在計畫。

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中越兩國目前有兩條鐵路連接，從中國南部通往越南北部工業中心和首都河內，但越南的基礎設施可以追溯到法國殖民時期，與中國高鐵軌距不同，乘客和貨物必須在不同地點轉乘。

與此同時，越南南北高鐵計畫也傳出良好進展，該國交通部表示，經相關機關、產業及專家共同討論，該計畫案資金方面已有改善，並逐漸完善建設方案，同意建設時速為每小時 350 公里，以客運為主，必要時可開設貨運，目前正營運之南北鐵路線將升級為貨運。該計畫案預計投資金額達 673.4 億美元。

越南交通部鐵路專案管理委員會副會長朱文俊 (Chu Văn Tuấn) 表示，該計畫案預計將於 2024 年呈國家委員會核准，並盼分別於 2030 年及 2040 年前興建及運營。

此外，馬來西亞正準備重啟吉隆坡到新加坡的高鐵，已在印尼建成雅萬高鐵的中國擁有優勢，印尼也正規劃高鐵延長貫穿爪哇島，一個中國構建的宏偉東南亞高鐵網正在逐步實現。

泰國泰國國家鐵路局委員會上月底也透露已批准全長 357.12 公里、總投資金額達 3413.5142 億泰銖的中 - 泰政府合作高鐵二期專案，明年 1 月將提交內閣會議審議。